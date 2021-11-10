Адвокат заявила о прекращении дела против обнародовавшего видео с пытками заключённых Савельева

Прокурор Саратовской области отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении белоруса Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками заключённых в Саратовской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката Савельева Снежану Мунтян.

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева 27 октября текущего года было отменено прокуратурой», — заявила она.

При этом она добавила, что материалы направлены в Главное следственное управление СК России для проведения проверки в порядке ст. 144—145 УПК России.

Адвокат уточнила, что ей не поступало уведомлений о прекращении уголовного преследования Савельева. По её словам, она узнала об этом «случайно».

Ранее сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Сергея Савельева. Источник RT сообщал, что возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

В ГУ МВД по Саратовской области сообщали, что, по имеющейся информации, Савельев выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск

В октябре стало известно, что правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах передал 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых.

В октябре Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области заявили об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1). При этом 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.