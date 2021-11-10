В Кремле прокомментировали новое сообщение о пытках заключённых в Саратовской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новое сообщение о пытках заключённых в Саратовской области.

Песков отметил, что пока рано говорить об итогах проверок, поскольку они «совсем недавно начались».

«Но проверки идут, вы знаете, система отреагировала, новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее РБК сообщило, что правозащитный проект Gulagu.net опубликовал новые видео с шестью случаями пыток и издевательств над заключёнными, которые были сняты, предположительно, в саратовской областной туберкулёзной больнице №1.

В октябре Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области заявили об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1). При этом 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности.