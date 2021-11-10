В Саратовской области уволили 18 сотрудников УФСИН из-за пыток заключённых

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В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области заявили об увольнении 18 сотрудников по отрицательным мотивам после проверок сообщений о пытках заключённых в тюремной туберкулёзной больнице (ОТБ-1).
В Саратовской области уволили 18 сотрудников УФСИН из-за пыток заключённых
  • РИА Новости

Об этом рассказал и. о. начальника управления Антон Ефаркин в эфире телеканала «ГТРК-Саратов».

Он отметил, что в ситуации с пытками сейчас разбираются следственные органы.

Также Ефаркин сообщил, что ФСИН принимает меры по установлению всех фактов произошедшего. 

«На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности», — сказал Ефаркин.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил семь уголовных дел по фактам пыток заключённых в Саратовской области.

Подробнее — в материале RT.

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