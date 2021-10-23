МВД России объявило в розыск собравшего видеодоказательства пыток в российских колониях
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карточку в базе розыска МВД России.
В документе указывается, что родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев «разыскивается по статье УК».
В рамках какого именно дела ведётся розыск, в карточке не указано.
Ранее стало известно, что правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах передал 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых.