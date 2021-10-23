МВД России объявило в розыск собравшего видеодоказательства пыток в российских колониях

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МВД России объявило в федеральный розыск белоруса Сергея Савельева, который собрал видеодоказательства пыток в российских колониях и передал их правозащитникам.
МВД России объявило в розыск собравшего видеодоказательства пыток в российских колониях
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на карточку в базе розыска МВД России.

В документе указывается, что родившийся в Минске в 1989 году Сергей Савельев «разыскивается по статье УК».

В рамках какого именно дела ведётся розыск, в карточке не указано.

Ранее стало известно, что правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах передал 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых.

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