Источник: возбуждено дело о незаконном получении сведений по факту публикации в СМИ видео о пытках в российских колониях

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Возбуждено ещё одно уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, по факту публикации в СМИ видео о пытках в российских колониях.
Источник: возбуждено дело о незаконном получении сведений по факту публикации в СМИ видео о пытках в российских колониях
  • РИА Новости

Дело возбудили ещё в начале октября. Об этом RT сообщили источники в силовых структурах.

«Это не шпионаж и не госизмена, но файлы относились к сведениям для служебного пользования, носили гриф секретности и не предназначались для публичного распространения. Кроме того, Савельев нарушил условия условно-досрочного освобождения», — пояснил собеседник.

Также уточняется, что Сергей Савельев, передавший правозащитникам архив пыток в российских тюрьмах, объявлен в розыск из-за нарушений правил досрочного освобождения.

По данным силовиков, файлы правозащитникам он не передал, а продал за $2 тыс. Средства были перечислены на «Яндекс-кошелёк».

Ранее МВД России объявило Савельева в федеральный розыск. В рамках какого дела ведётся розыск, официально ещё не сообщалось.

В октябре стало известно, что правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах передал 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых.

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