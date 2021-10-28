РИА Новости: собравший видео пыток заключённых Савельев заочно арестован

Гражданин Белоруссии Сергей Савельев, который собрал видео пыток заключённых и передал их правозащитникам, заочно арестован, подготавливаются документы для объявления его в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Саратовской области.

«Савельев Сергей объявлен в федеральный розыск. По имеющейся информации, он выехал за пределы России, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск», — сказали агентству в ведомстве.

Как уточняется, 18 октября районный суд Саратова вынес постановление об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу заочно.

В МВД напомнили, что в производстве находится уголовное дело о «неправомерном доступе к компьютерной информации» (ч. 2 ст. 272 УК).

«В настоящее время по данному делу в качестве обвиняемого проходит гражданин Республики Беларусь Сергей Савельев», — сказали там.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило в федеральный розыск Сергея Савельева. Источник RT сообщал, что возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну.

В октябре стало известно, что правозащитникам видеоархив пыток заключённых в российских тюрьмах передал 31-летний белорус Сергей Савельев, который сам отбывал наказание в Саратовской области за распространение наркотиков и, по его словам, по заданию администрации собирал служебные видеозаписи с избиениями и изнасилованиями заключённых.