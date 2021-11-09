Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве продлили домашний арест

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В Москве суд продлил домашний арест дезинсектору Антону Котову, арестованному в сентябре по делу об отравлении семьи арбузом из магазина. Об этом рассказал RT его адвокат Андрей Сергеев.
Фигуранту дела об отравлении семьи арбузом в Москве продлили домашний арест
  • AP

Сергеев сообщил, что 9 ноября срок домашнего ареста его подзащитному продлили на два месяца.

Также адвокат заявил, что экспертизы, назначенные следователями по уголовному делу, до сих пор не готовы.

«Мы ждём. Это очень странно, что всё ещё нет ни одного заключения в материалах дела. Из-за этого не может идти речи о независимых экспертизах — нам, по сути, даже оспаривать нечего», — сказал адвокат.

10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся от отравления, и из магазина.

Дезинсектор Антон Котов был задержан по данному делу, а впоследствии арестован судом до 10 ноября.

В октябре Мосгорсуд решил смягчить меру пресечения Котову, он был переведён под домашний арест.

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