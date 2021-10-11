Дезинсектора по делу об отравлении арбузом в Москве перевели под домашний арест
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Об этом заявил адвокат Андрей Сергеев.
«Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», — приводит его слова РИА Новости.
10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.
Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся от отравления, и из магазина.
Дезинсектор Антон Котов был задержан по данному делу, а впоследствии арестован судом до 10 ноября.