Дезинсектора по делу об отравлении арбузом в Москве перевели под домашний арест

Мосгорсуд решил смягчить меру пресечения работнику службы дезинсекции Антону Котову, обвиняемому по делу о смерти бабушки и внучки в результате отравления арбузом в Москве. Он помещён под домашний арест.

Об этом заявил адвокат Андрей Сергеев.

«Решение Пресненского суда Москвы было изменено, моему подзащитному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», — приводит его слова РИА Новости.

10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся от отравления, и из магазина.

Дезинсектор Антон Котов был задержан по данному делу, а впоследствии арестован судом до 10 ноября.