СК возбудил дело после гибели людей из-за отравления арбузом в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении в Москве семьи арбузом, в результате чего умерли пожилая женщина и её внучка.

Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«По информации, размещённой в СМИ, об отравлении семьи на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — сказала она.

По имеющейся информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли.

«В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в больницу», — добавила Иванова.

Ранее сообщалось, что в Карельской республиканской больнице умер пятый из восьми жителей Белоруссии, отравившихся суррогатным алкоголем в Карелии.