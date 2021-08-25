Число умерших после отравления алкоголем в Карелии увеличилось до пяти

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В карельской республиканской больнице умер пятый из восьми жителей Белоруссии, отравившихся суррогатным алкоголем в Карелии.
Число умерших после отравления алкоголем в Карелии увеличилось до пяти
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

«Умер ещё один человек (из отравившихся. — RT) в республиканской больнице (Карелии. — RT)», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ещё трое пострадавших остаются в стационарах.

23 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления восьми человек в Пудожском районе Карелии. Тогда сообщалось о смерти двоих.

По данным местного Минздрава, 22 августа восемь жителей Белоруссии, работавших на одном из предприятий в Пудожском районе Карелии, употребили, предположительно, суррогатный алкоголь и отравились. У всех в крови был обнаружен метанол.

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