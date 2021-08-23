В Карелии алкоголем отравились восемь человек, двое из них умерли

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления восьми человек в Пудожском районе Карелии, двое из которых умерли.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — говорится в сообщении управления.

По версии следствия, работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро попали в лечебные учреждения с признаками острого отравления.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области следователи возбудили уголовное дело после смертельного отравления алкоголем трёх человек на свадьбе.