Три человека скончались после свадьбы в Пензе

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело после смертельного отравления алкоголем трёх человек на свадьбе.

«По данным следствия, 6 августа 2021 года в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, приобретённую одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Впоследствии двое мужчин и одна женщина скончались в течение двух дней после мероприятия, ещё две женщины госпитализированы.

Специалистами осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя и выявление причастных к преступлению лиц.

Ранее следственный отдел по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе.