Три человека скончались после свадьбы в Пензе
- РИА Новости
«По данным следствия, 6 августа 2021 года в Пензе в ходе празднования свадьбы несколько человек употребляли спиртосодержащую продукцию, приобретённую одним из организаторов праздника не в официальных торговых точках», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Впоследствии двое мужчин и одна женщина скончались в течение двух дней после мероприятия, ещё две женщины госпитализированы.
Специалистами осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкоголя и выявление причастных к преступлению лиц.
Ранее следственный отдел по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе.