В Ростовской области более 30 детей отравились на тренировочных сборах
- РИА Новости
Отмечается, что, согласно версии следствия, «9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в городе Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребёнка в возрасте от десяти до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты».
В СК отметили, что «в настоящее время состояние детей удовлетворительное».
Все обстоятельства инцидента выясняются.
Ранее в Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду.