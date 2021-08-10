В Ростовской области более 30 детей отравились на тренировочных сборах

Следственный отдел по Волгодонску возбудил уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха в городе (ч. 1 ст. 238 УК России). Об этом сообщается на сайте СК по Ростовской области.

Отмечается, что, согласно версии следствия, «9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в городе Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребёнка в возрасте от десяти до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья, а именно появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты».

В СК отметили, что «в настоящее время состояние детей удовлетворительное».

Все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду.