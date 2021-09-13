В арбузах из квартиры умерших и магазина в Москве найдены следы вещества для дезинсекции

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Специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и магазина.
В арбузах из квартиры умерших и магазина в Москве найдены следы вещества для дезинсекции
  • Pixabay

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции  уничтожения насекомых», — цитирует Интерфакс сообщение московского управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что данное вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений магазина.

Ранее «Известия» со ссылкой на собственный источник сообщили, что в крови погибших, предположительно, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице в столице, обнаружили следы этиленгликоля.

10 сентября стало известно, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

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