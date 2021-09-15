Фигурант дела об отравлении семьи арбузом в Москве арестован

Пресненский суд Москвы принял решение об аресте до 10 ноября задержанного ранее по делу об отравлении семьи арбузом Антона Котова, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России, сроком до 10 ноября 2021 года», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Котову, который проводил дезинсекцию в «Магните» на Совхозной улице в Москве.

Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

10 сентября в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Сспециалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся из-за отравления, и из магазина.

Дезинсектор Антон Котов был задержан по делу об отравлении семьи арбузом и помещён в ИВС на Петровке, 38.