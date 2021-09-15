СК предъявил обвинение фигуранту по делу об отравлении арбузом в Москве

Следственный комитет России предъявил обвинение задержанному ранее по делу об отравлении семьи арбузом Антону Котову, который проводил дезинсекцию в магазине «Магнит» на Совхозной улице в Москве, он доставлен в суд.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона... обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»), сроком до 10 ноября 2021 года», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Лелы Кокаи.

Отмечается, что он доставлен на судебное заседание.

10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

Позднее специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали скончавшиеся из-за отравления, и из магазина.

Дезинсектор Антон Котов был задержан по делу об отравлении семьи арбузом и помещён в ИВС на Петровке, 38.