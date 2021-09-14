ОНК: задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признаёт вину

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RT
Дезинсектор Антон Котов, задержанный накануне по делу об отравлении семьи арбузом, помещён в ИВС на Петровке, 38. Посетившим его членам ОНК он заявил, что не признаёт вину. Об этом RT сообщил член комиссии Георгий Иванов.
ОНК: задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признаёт вину
  • РИА Новости

Задержанный рассказал, что дезинсектором он работает полгода, до этого трудился водителем-экспедитором.

«В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве», — рассказал Георгий Иванов, уточнив, что у Котова нет сменной одежды и в камере он сидит в том же рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.

Ожидается, что 15 сентября суд изберёт дезинсектору меру пресечения.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 ч. 3 УК России). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам задержанного, работодатель предоставил ему адвоката.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.

10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.

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