ОНК: задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признаёт вину
- РИА Новости
Задержанный рассказал, что дезинсектором он работает полгода, до этого трудился водителем-экспедитором.
«В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве», — рассказал Георгий Иванов, уточнив, что у Котова нет сменной одежды и в камере он сидит в том же рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.
Ожидается, что 15 сентября суд изберёт дезинсектору меру пресечения.
Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 ч. 3 УК России). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.
По словам задержанного, работодатель предоставил ему адвоката.
Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.
10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.