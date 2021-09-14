ОНК: задержанный по делу об отравлении семьи арбузом не признаёт вину

Дезинсектор Антон Котов, задержанный накануне по делу об отравлении семьи арбузом, помещён в ИВС на Петровке, 38. Посетившим его членам ОНК он заявил, что не признаёт вину. Об этом RT сообщил член комиссии Георгий Иванов.

Задержанный рассказал, что дезинсектором он работает полгода, до этого трудился водителем-экспедитором.

«В ИВС он помещён в двухместную камеру, жалоб на условия содержания и состояние здоровья у него пока нет, но он говорит, что никогда раньше не привлекался к уголовной ответственности, не бывал в ИВС и находится в замешательстве», — рассказал Георгий Иванов, уточнив, что у Котова нет сменной одежды и в камере он сидит в том же рабочем комбинезоне, в котором его задержали после допроса в СК.

Ожидается, что 15 сентября суд изберёт дезинсектору меру пресечения.

Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 ч. 3 УК России). Котову грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам задержанного, работодатель предоставил ему адвоката.

Ранее стало известно, что специалисты Роспотребнадзора нашли следы вещества для дезинсекции в арбузах из квартиры на Совхозной улице, где проживали погибшие из-за отравления, и из магазина.

10 сентября появилась информация, что в Москве пожилая женщина и её 15-летняя внучка были доставлены в больницу с отравлением. Обе пациентки скончались.