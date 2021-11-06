В Севастополе не собираются продлевать нерабочие дни

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни из-за коронавируса.
В Севастополе не собираются продлевать нерабочие дни
  • РИА Новости

«Уважаемые севастопольцы! 8 ноября в городе закончится период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», — написал Развожаев на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в УльяновскойАстраханской и Вологодской областяхАлтайском краеБашкирииЧечне и ряде других регионов страны.

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