В Севастополе не собираются продлевать нерабочие дни

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе не будут продлеваться нерабочие дни из-за коронавируса.

«Уважаемые севастопольцы! 8 ноября в городе закончится период нерабочих дней. Возобновляют работу школы и детские сады. Все остальные ограничения сохраняются согласно указу губернатора №14», — написал Развожаев на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Ульяновской, Астраханской и Вологодской областях, Алтайском крае, Башкирии, Чечне и ряде других регионов страны.