Ульяновская область не намерена продлевать нерабочие дни

Власти Ульяновской области приняли решение не продлевать нерабочие дни, введённые из-за напряжённой ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

«Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что было решено продлить школьные каникулы до 14 ноября и ужесточить ряд антикоронавирусных мер, в частности ввести систему QR-кодов для различных сфер бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областях, Алтайском крае, Башкирии, Чечне и ряде других регионов страны.