Ульяновская область не намерена продлевать нерабочие дни

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Власти Ульяновской области приняли решение не продлевать нерабочие дни, введённые из-за напряжённой ситуации с коронавирусом.
Ульяновская область не намерена продлевать нерабочие дни
  • ©commons.wikimedia.org

Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

«Нерабочие дни в Ульяновской области не будут продлены. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 6 ноября», — говорится в заявлении.

Вместе с этим отмечается, что было решено продлить школьные каникулы до 14 ноября и ужесточить ряд антикоронавирусных мер, в частности ввести систему QR-кодов для различных сфер бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областяхАлтайском краеБашкирии, Чечне и ряде других регионов страны.

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