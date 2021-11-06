В Чечне решили не продлевать нерабочие дни

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Заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что в регионе не будут продлевать нерабочие дни, введённые из-за ситуации с коронавирусом.
В Чечне решили не продлевать нерабочие дни
  • РИА Новости

«Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя», — сообщил РИА Новости Дааев.

Вместе с этим ограничительные меры, введённые для пресечения распространения коронавируса, будут сохранены. В частности, деятельность заведений общепита, торговли и услуг допускается при проверке посетителей на наличие QR-кода или ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.

Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областяхАлтайском краеБашкирии и ряде других регионов страны.

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