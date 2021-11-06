В Чечне решили не продлевать нерабочие дни
- РИА Новости
«Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя», — сообщил РИА Новости Дааев.
Вместе с этим ограничительные меры, введённые для пресечения распространения коронавируса, будут сохранены. В частности, деятельность заведений общепита, торговли и услуг допускается при проверке посетителей на наличие QR-кода или ПЦР-теста.
Ранее сообщалось, что в Якутии также не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.
Аналогичное решение было принято в Астраханской и Вологодской областях, Алтайском крае, Башкирии и ряде других регионов страны.