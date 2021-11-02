Иммунолог рассказал о смертельной опасности температуры при COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал пациентов с коронавирусной инфекцией особое внимание обратить на пониженную температуру тела во время лечения.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные», — сказал он в комментарии телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, такие симптомы говорят о неспособности организма справиться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус. Жемчугов отметил, что температуру лучше мерять с помощью ртутного термометра, так как он точнее бесконтактных и электронных устройств.

«Три раза измеренная температура по пять минут, не менее, — это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, ещё это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать всё с анализами, особенно если нет признаков инфекции», — сказал Жемчугов.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».