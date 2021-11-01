Представитель ВОЗ в России высказалась об эффективности режима нерабочих дней

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос об эффективности режима нерабочих дней, заявила, что «это зависит, конечно, от населения» и от того, «как серьёзно принимается ситуация».

«Мы понимаем, что более 1 тыс. человек умирают каждый день, это большая цифра», — заявила она.

Вуйнович отметила, что «очень важно, чтобы практически применялись все те меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не наступит немедленно.

Согласно данным на 1 ноября, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.