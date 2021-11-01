Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с COVID-19 не наступит немедленно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не наступит немедленно.

«Для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится больше времени», — заявила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.