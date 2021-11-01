Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с COVID-19 не наступит немедленно

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не наступит немедленно.
Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с COVID-19 не наступит немедленно
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится больше времени», — заявила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Новгородской области с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить