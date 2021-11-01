В России за сутки выявили 40 402 случая коронавируса
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- РИА Новости
За сутки выздоровели 23 187 человек, накануне — 27 115. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 381 726 пациентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.
Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».