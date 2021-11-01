В России за сутки выявили 40 402 случая коронавируса

За сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 993 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 554 192 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки выздоровели 23 187 человек, накануне — 27 115. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 381 726 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.

Директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин рассказал, что на территории России был выявлен один случай заболевания штаммом «лямбда» и три случая — штаммом «мю».