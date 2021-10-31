В России зафиксирован максимум случаев заболевания коронавирусом за сутки

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RT
За сутки в России выявили 40 993 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 251 заболевшем. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 513 790 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
В России зафиксирован максимум случаев заболевания коронавирусом за сутки
  • Reuters

За сутки выздоровели 27 115 человек, накануне — 28 909. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 358 539 пациентов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.

Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, темпы вакцинации в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели.

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