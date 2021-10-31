В России зафиксирован максимум случаев заболевания коронавирусом за сутки
- Reuters
За сутки выздоровели 27 115 человек, накануне — 28 909. За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 7 358 539 пациентов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы с наибольшими и наименьшими показателями уровня коллективного иммунитета населения к коронавирусной инфекции.
Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, темпы вакцинации в России выросли почти в четыре раза за последние полторы недели.