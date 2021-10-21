В Вологде похоронили убитую девятилетнюю девочку

В Кафедральном соборе Вологды прошло прощание с убитой ранее девятилетней девочкой, после чего прошли её похороны.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Прощание и похороны девочки прошли сегодня. Было очень много народу. Несли цветы, игрушки. Службу отслужил митрополит Савва, он произнёс очень трогательные слова, от которых у всех сердце сжалось», — заявили в администрации.

Отмечается, что в течение часа вологжане приходили к гробу погибшей и выражали соболезнование родным и знакомым девочки.

На прощание с девочкой пришёл также мэр Вологды Сергей Воропанов.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова, подозреваемая ранее была лишена родительских прав и страдает психическим расстройством.

Также следователи возбудили уголовные дела об оставлении матерью ребёнка в опасности и о халатности органов системы профилактики.

Сама подозреваемая дала признательные показания, ей назначена психиатрическая экспертиза.