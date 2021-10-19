После убийства девочки в Вологде возбудили дело против матери и органов профилактики

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Следователи возбудили уголовное дело об оставлении матерью ребёнка в опасности и о халатности органов системы профилактики в связи с убийством девочки в Вологде.
После убийства девочки в Вологде возбудили дело против матери и органов профилактики
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Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По мнению следствия, должностные лица органов системы профилактики не выявили опасное положение ребёнка в семье.

«Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК России в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребёнку не уделяла», — говорится в заявлении СК.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Вологде 16 октября. На данный момент она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии.

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