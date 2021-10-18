Задержана подозреваемая в убийстве девочки в Вологде
- globallookpress.com
«Местонахождение женщины 1981 года рождения установлено на территории Республики Карелия. Женщина, являясь жительницей областного центра, встретила ребёнка на улице города 16 октября 2021 года», — заявили в Следственном комитете.
Там добавили, что, по версии следователей, войдя в доверие, подозреваемая привела девочку в свою квартиру в Долгом переулке, где совершила убийство ребёнка.
После этого она скрылась с места происшествия, выехав за пределы региона. Тело ребёнка с признаками насильственной смерти нашли вечером во время обыска в жилище злоумышленницы.
Подозреваемую доставляют в следственные органы СУ СК по Вологодской области.
Ранее в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.