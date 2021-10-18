ТАСС: в Вологде нашли тело ранее пропавшей девятилетней девочки

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В Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Вологодской области.
ТАСС: в Вологде нашли тело ранее пропавшей девятилетней девочки
  • РИА Новости

«Найдена. Погибла», — сказали агентству.

Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что одноклассники пропавшей девочки видели, как она уходит с мужчиной, которому на вид было 30 лет.

«Девятилетняя ученица 20-й школы, которую с 16 октября разыскивают в Вологде полиция и добровольцы, сегодня не пришла на уроки. Одноклассники видели её в субботу уходящей с мужчиной 30 лет», — рассказал он.

Как уточняет агентство, группировка по поиску была увеличена вдвое — с 328 до более 640 человек, поисковики нашли рюкзак, предположительно, принадлежавший девочке.

В Следственном комитете рассказали, что девочка вышла из дома утром 16 октября, возбуждено уголовное дело об убийстве.

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