ТАСС: в Вологде нашли тело ранее пропавшей девятилетней девочки
- РИА Новости
«Найдена. Погибла», — сказали агентству.
Ранее мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что одноклассники пропавшей девочки видели, как она уходит с мужчиной, которому на вид было 30 лет.
«Девятилетняя ученица 20-й школы, которую с 16 октября разыскивают в Вологде полиция и добровольцы, сегодня не пришла на уроки. Одноклассники видели её в субботу уходящей с мужчиной 30 лет», — рассказал он.
Как уточняет агентство, группировка по поиску была увеличена вдвое — с 328 до более 640 человек, поисковики нашли рюкзак, предположительно, принадлежавший девочке.
В Следственном комитете рассказали, что девочка вышла из дома утром 16 октября, возбуждено уголовное дело об убийстве.