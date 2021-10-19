Подозреваемая в убийстве ребёнка в Вологде страдает психическим расстройством

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, страдает психическим расстройством и ранее была лишена родительских прав.

Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова.

«Подозревается в убийстве женщина, ранее лишённая родительских прав в отношении двоих детей и страдающая психическим расстройством», — написала Смирнова на своей странице во «ВКонтакте».

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Вологде 16 октября.

По информации пресс-службы регионального управления МВД России, в настоящее время подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии.