В МВД рассказали о местонахождении подозреваемой в убийстве девочки в Вологде

Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска в Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в настоящее время подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Вологде 16 октября.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.