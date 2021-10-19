В МВД рассказали о местонахождении подозреваемой в убийстве девочки в Вологде
- РИА Новости
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«Сотрудники полиции установили личность и местонахождение женщины 1981 года рождения, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней на территории города Вологды», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, в настоящее время подозреваемая находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска Республики Карелия.
Ранее сообщалось, что следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Вологде 16 октября.
18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.