Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде арестована

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Суд заключил под стражу до 18 декабря Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девочки в Вологде. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде арестована
  • РИА Новости

«Вологодский городской суд сегодня, 21 октября, вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении 40-летней Ульяны Ланской, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК», — сообщили там.

Ланская и её защитник не возражали против заключения под стражу, отметили в пресс-службе.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.

Следователи установили и задержали женщину, подозреваемую в убийстве.

Как сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области Ольга Смирнова, подозреваемая ранее была лишена родительских прав и страдает психическим расстройством.

Также следователи возбудили уголовные дела об оставлении матерью ребёнка в опасности и о халатности органов системы профилактики.

Сама подозреваемая дала признательные показания, ей назначена психиатрическая экспертиза.

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