Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде дала признательные показания
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Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК.
«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребёнка на почве возникших неприязненных отношений», — уточнили в ведомстве.
В СК заявили, что у следствия возникло сомнение во вменяемости женщины.
«В отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.
18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.