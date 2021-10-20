Женщина, подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде, дала признательные показания, ей назначена психиатрическая экспертиза.

Об этом говорится в сообщении регионального СУ СК.

«В ходе допроса женщина дала признательные показания, пояснив, что совершила убийство ребёнка на почве возникших неприязненных отношений», — уточнили в ведомстве.

В СК заявили, что у следствия возникло сомнение во вменяемости женщины.

«В отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — говорится в сообщении.

18 октября в Вологде нашли тело девятилетней девочки, поиски которой начались после сообщения о её пропаже 16 октября.