На Дмитровском шоссе в Москве откроют многофункциональный комплекс «Мой социальный центр»

На Дмитровском шоссе в Москве будет открыт многофункциональный комплекс «Мой социальный центр».

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Это один из крупнейших комплексов «Мой социальный центр» (13-й по счёту) в столице», — заявил глава Департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, остальные учреждения расположены в таких районах, как Марьина Роща, Таганский, Преображенское, Чертаново Северное, Южное Бутово, Ломоносовский, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, а также на территории Новой Москвы в поселении Щаповском и городе Московском.

В новом центре на первом этаже будут работать справочная служба, отделение срочного обслуживания граждан, столовая, кулинарная студия, передаёт «Утро.ру». На втором этаже примут людей с ограниченными возможностями здоровья.

На третьем этаже можно будет обратиться по вопросам семьи и опеки, на четвёртом откроют актовый зал на 150 мест, а также спортзал и художественные мастерские.

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