В Ивановской области заявили о сбоях в поставках кислорода для медучреждений

В Ивановской области сложилась напряжённая ситуация с поставкой кислорода в медучреждения, заявила замглавы правительства региона Ирина Эрмиш.

По её словам, рост заболеваемости COVID-19 приводит к увеличению объёма потребления в регионах медицинского газа, что стало причиной сбоев в поставках кислорода в медучреждения.

«По данному вопросу... мы взаимодействуем с федеральными структурами, ответственными за координацию процесса поставок кислорода по стране. Но на сегодняшний день ситуация, связанная с поставкой кислорода, крайне напряжённая», — цитирует Эрмиш РИА Новости.

Она отметила, что в течение дня в регион должны привезти небольшое количество медицинского газа, который «на какой-то период времени прикроет» потребности медицинских учреждений.

Ранее в Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Непривитые лица в возрасте старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции.

В школах региона введены единые каникулы с 25 октября по 7 ноября.