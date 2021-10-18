В Ивановской области заявили о сбоях в поставках кислорода для медучреждений
- РИА Новости
По её словам, рост заболеваемости COVID-19 приводит к увеличению объёма потребления в регионах медицинского газа, что стало причиной сбоев в поставках кислорода в медучреждения.
«По данному вопросу... мы взаимодействуем с федеральными структурами, ответственными за координацию процесса поставок кислорода по стране. Но на сегодняшний день ситуация, связанная с поставкой кислорода, крайне напряжённая», — цитирует Эрмиш РИА Новости.
Она отметила, что в течение дня в регион должны привезти небольшое количество медицинского газа, который «на какой-то период времени прикроет» потребности медицинских учреждений.
Ранее в Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Непривитые лица в возрасте старше 65 лет обязаны находиться на самоизоляции.
В школах региона введены единые каникулы с 25 октября по 7 ноября.