Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для ряда граждан в Ивановской области

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В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Об этом следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации», — говорится в документе.

Отмечается, что прививку от коронавируса должны поставить работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, а также мест размещения и госслужащие.

Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели в Пензенской области.

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