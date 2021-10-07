Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели для ряда граждан в Ивановской области

В Ивановской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан. Об этом следует из постановления регионального управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)... категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации», — говорится в документе. Отмечается, что прививку от коронавируса должны поставить работники сфер торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, а также мест размещения и госслужащие. Ранее обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели в Пензенской области.