В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- Reuters
«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, общественного питания», — сказано в документе.
Отмечается, что постановление не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.
Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан ввели в Вологодской области.