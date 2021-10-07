В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, образования, ЖКХ и госслужащих, следует из постановления руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина.
В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • Reuters

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим... в сфере торговли продовольственной и непродовольственной группой товаров, бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, парикмахерских и иных подобных услуг, общественного питания», — сказано в документе.

Отмечается, что постановление не затрагивает лиц, имеющих противопоказания к вакцинации.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса отдельных категорий граждан ввели в Вологодской области.

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