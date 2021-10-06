В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
- Reuters
Об этом говорится на странице администрации региона во «ВКонтакте».
Сделать прививку от коронавируса необходимо работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг, общественного питания и т. д.
Ранее в России был обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19, скончались 929 пациентов.
24 сентября инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.