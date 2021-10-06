В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан была введена в Вологодской области, говорится в постановлении главного регионального санитарного врача Ирины Кузнецовой.
В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • Reuters

Об этом говорится на странице администрации региона во «ВКонтакте».

Сделать прививку от коронавируса необходимо работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг, общественного питания и т. д.

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