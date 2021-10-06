В Вологодской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан была введена в Вологодской области, говорится в постановлении главного регионального санитарного врача Ирины Кузнецовой.

Об этом говорится на странице администрации региона во «ВКонтакте».

Сделать прививку от коронавируса необходимо работникам образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг, общественного питания и т. д.

Ранее в России был обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19, скончались 929 пациентов.

24 сентября инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.