В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для непривитых лиц старше 65 лет

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В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет, при этом режим не распространяется на тех, кто прошёл курс вакцинации против коронавируса или имеет справку о наличии антител.
В Ивановской области ввели обязательную самоизоляцию для непривитых лиц старше 65 лет
  • Pixabay

«Жители Ивановской области в возрасте 65 лет и старше и граждане, относящиеся к группам риска заболевания коронавирусом, должны соблюдать самоизоляцию на дому до улучшения эпидобстановки», — говорится в сообщении на сайте правительства Ивановской области.

Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели в случае, если уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 75%, должны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител.

Ранее стало известно, что в Ивановской области открывают дополнительные места в больницах для пациентов с COVID-19.

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