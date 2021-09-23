В Ивановской области открывают дополнительные места в больницах для пациентов с COVID-19

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Ивановский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об открытии дополнительных коек для больных COVID-19 в больницах из-за ухудшения ситуации с вирусом в регионе.
В Ивановской области открывают дополнительные места в больницах для пациентов с COVID-19
  • © Правительство Ивановской области

Об этом говорится на сайте правительства Ивановской области.

«В связи с ростом заболеваемости региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции принял решение открыть дополнительные койки на базе Вичугской и Кинешемской ЦРБ — в общей сложности 115 больничных коек. Также началась переподготовка к приему пациентов с COVID-19 в ГКБ №7 Иванова: там откроют 200 больничных коек», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что власти Самарской области приняли решение ужесточить ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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