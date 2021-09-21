В Самарской области ужесточат меры против коронавируса

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Власти Самарской области приняли решение ужесточить ограничительные меры, связанные с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Самарской области ужесточат меры против коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что в регионе введут новые ограничения по плановым госпитализациям и консультациям узких специалистов, а также ограничат работу организаций общепита.

«Министр здравоохранения региона Армен Бенян вышел с предложением о приостановке консультаций узких специалистов и плановых госпитализаций. Это не коснётся больных онкологического и сердечно-сосудистого профилей, а также тех категорий, которые будут определены отдельным приказом областного Минздрава», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что экстренная помощь будет оказываться в том же порядке.

Что касается общепита, то работа ресторанов, кафе и других подобных организаций будет ограничена: с 21:00 до 06:00 им разрешается работать при заполняемости залов до 50%.

Ранее Минздрав Пермского края заявил, что около 350 коек было переведено в штатный режим в шести больницах региона в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

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