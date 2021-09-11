В Пермском крае закрывают около 350 коек для больных COVID-19 из-за снижения заболеваемости

Короткая ссылка
Минздрав Пермского края заявил, что около 350 коек было переведено в штатный режим в шести больницах региона в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.
В Пермском крае закрывают около 350 коек для больных COVID-19 из-за снижения заболеваемости
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 5628 коек. За прошедшие три дня 347 коек перевели в штатный режим», — отметили в министерстве.

В Минздраве уточнили, что свободный коечный фонд в регионе составляет 30,9%.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа ослабили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить