В Пермском крае закрывают около 350 коек для больных COVID-19 из-за снижения заболеваемости

Минздрав Пермского края заявил, что около 350 коек было переведено в штатный режим в шести больницах региона в связи со снижением заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 5628 коек. За прошедшие три дня 347 коек перевели в штатный режим», — отметили в министерстве.

В Минздраве уточнили, что свободный коечный фонд в регионе составляет 30,9%.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа ослабили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.