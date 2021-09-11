В Пермском крае закрывают около 350 коек для больных COVID-19 из-за снижения заболеваемости
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В настоящее время в регионе для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией развёрнуто 5628 коек. За прошедшие три дня 347 коек перевели в штатный режим», — отметили в министерстве.
В Минздраве уточнили, что свободный коечный фонд в регионе составляет 30,9%.
Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа ослабили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.