В ЯНАО ослабили введённые из-за коронавируса ограничения
- РИА Новости
Об этом правительство региона сообщило в своём Telegram-канале.
В частности, власти разрешили работу развлекательных заведений в закрытых помещениях и увеличили до 75% заполняемость залов общепита и кинотеатров.
«Отменён запрет на посещение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений. Они возобновляют работу», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим было решено отказаться от требования об ограничении времени работы общепита.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил ряд ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.