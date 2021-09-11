В ЯНАО ослабили введённые из-за коронавируса ограничения

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ослабили ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса.

Об этом правительство региона сообщило в своём Telegram-канале.

В частности, власти разрешили работу развлекательных заведений в закрытых помещениях и увеличили до 75% заполняемость залов общепита и кинотеатров.

«Отменён запрет на посещение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях, в том числе ночных клубов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, досуговых заведений. Они возобновляют работу», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим было решено отказаться от требования об ограничении времени работы общепита.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил ряд ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.