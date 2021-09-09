В Ленинградской области ослабили ограничительные меры по коронавирусу
- Reuters
Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.
Согласно документу, при посещении МФЦ не нужна предварительная запись, а также отменяется требование о проведении вакцинации от коронавируса для 80% сотрудников некоторых отраслей.
Также теперь в каждом районе медицинская помощь будет оказываться по единым правилам, подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном портале региональных властей.
Этим же постановлением Дрозденко перевёл Лодейнопольский район из «красной зоны» в «жёлтую».
Постановление вступило в силу с 9 сентября.
Ранее портал kp.ru со ссылкой на оперштаб сообщал, что в Ленинградской области подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки.