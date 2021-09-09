В Ленинградской области ослабили ограничительные меры по коронавирусу

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отменил ряд ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

Об этом говорится на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, при посещении МФЦ не нужна предварительная запись, а также отменяется требование о проведении вакцинации от коронавируса для 80% сотрудников некоторых отраслей.

Также теперь в каждом районе медицинская помощь будет оказываться по единым правилам, подробнее с которыми можно ознакомиться на официальном портале региональных властей.

Этим же постановлением Дрозденко перевёл Лодейнопольский район из «красной зоны» в «жёлтую».

Постановление вступило в силу с 9 сентября.

Ранее портал kp.ru со ссылкой на оперштаб сообщал, что в Ленинградской области подтвердили 201 случай COVID-19 за сутки.