В школах Ивановской области ввели единые каникулы с 25 октября
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Об этом сообщила зампредседателя правительства области Ирина Эрмиш.
«Принято решение о едином каникулярном периоде для всех школ Ивановской области. Каникулы у нас продлятся с 25 октября по 7 ноября», — цитирует её РИА Новости.
При этом организации дополнительного образования детей переведут на дистанционную работу.
Также на этот период колледжи и вузы должны будут перейти на дистанционный формат работы.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан из-за ситуации с коронавирусом.