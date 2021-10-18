В школах Ивановской области ввели единые каникулы с 25 октября

В Ивановской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение ввести в школах региона единые каникулы с 25 октября по 7 ноября.

Об этом сообщила зампредседателя правительства области Ирина Эрмиш.

«Принято решение о едином каникулярном периоде для всех школ Ивановской области. Каникулы у нас продлятся с 25 октября по 7 ноября», — цитирует её РИА Новости.

При этом организации дополнительного образования детей переведут на дистанционную работу.

Также на этот период колледжи и вузы должны будут перейти на дистанционный формат работы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан из-за ситуации с коронавирусом.