В Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан из-за ситуации с коронавирусом.
В Калужской области вводят обязательную вакцинацию для ряда категорий
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Не менее 80% сотрудников коллективов сферы образования, культуры, промышленности, услуг, с учётом переболевших за последние шесть месяцев, должны быть привиты», — заявили в правительстве региона.

Ранее в Красноярском крае Роспотребнадзор поручил привить от коронавируса 80% граждан из ряда категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса.

Также сообщалось, что в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса оценили в 45% уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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