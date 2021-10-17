В России выявили 34 303 случая коронавируса за сутки
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За всё время пандемии в России подтвердили 7 992 687 случаев COVID-19.
Скончались за сутки 997 пациентов, всего — 223 312. Накануне сообщалось о 1002 летальных случаях.
После перенесённого коронавируса за последние 24 часа выписали 18 717 человек. Накануне были выписаны 21 883 человека.
Всего за время пандемии выздоровели 7 000 624 пациента.
Ранее в России запустили счётчик вакцинации от коронавирусной инфекции и тепловую карту по эпидемиологической ситуации.
В сентябре иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.