В России выявили 34 303 случая коронавируса за сутки

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В России в течение суток выявили 34 303 случая заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 33 208 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России выявили 34 303 случая коронавируса за сутки
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

За всё время пандемии в России подтвердили 7 992 687 случаев COVID-19.

Скончались за сутки 997 пациентов, всего — 223 312. Накануне сообщалось о 1002 летальных случаях.

После перенесённого коронавируса за последние 24 часа выписали 18 717 человек. Накануне были выписаны 21 883 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 7 000 624 пациента.

Ранее в России запустили счётчик вакцинации от коронавирусной инфекции и тепловую карту по эпидемиологической ситуации.

В сентябре иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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