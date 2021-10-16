В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19

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На портале стопкоронавирус.рф запустили счётчик вакцинации от коронавирусной инфекции и тепловую карту по эпидемиологической ситуации в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19
  • Reuters

«Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по Российской Федерации, так и в регионах», — сказала она.

По её словам, соответствующие данные будут еженедельно обновляться исходя из средненедельных показателей по заболеваемости и вакцинации в стране.

Информация о прививках будет включать в себя два блока: «вакцинация первым компонентом» и «полностью законченная вакцинация».

По данным оперштаба на 16 октября, в России в течение суток выявили 33 208 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 32 196 инфицированных.

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