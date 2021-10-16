В России выявили 33 208 случаев коронавируса за сутки

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В России в течение суток выявили 33 208 случаев заболевания коронавирусом. Накануне сообщалось о 32 196 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.
В России выявили 33 208 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

За всё время пандемии в России подтвердили 7 958 384 случая COVID-19.

За сутки после перенесённого коронавируса выписали 21 883 человека. Всего за время пандемии выздоровели 6 981 907 пациентов. Накануне были выписаны 22 268 человек.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн россиян. 

Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации.

В сентябре иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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