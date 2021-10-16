Оперштаб рассказал об уровне коллективного иммунитета к коронавирусу в России
- Reuters
«По состоянию на 15 октября... 45% — коллективный иммунитет», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в России за сутки зафиксировали антирекорд как по числу новых случаев коронавируса, так и по количеству скончавшихся из-за него.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации.
В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.